La resolución formal se conocerá esta tarde.

La novedad fue adelantada por la intendenta Ana Bentaberri en el programa Sobremesa de Radio 41, tras recibir el informe de la Asesoría Letrada que esperaba para tomar una decisión final sobre el asunto.

De acuerdo a lo expresado por la titular del Ejecutivo, ese informe señala que la canción «no tiene una prohibición legal» y que «no viola derechos fundamentales» de las mujeres.

Como consecuencia de ello, Bentaberri dijo que se decidió «ni prohibir ni imponer a la Banda que tenga que interpretar determinado tema» y señaló que el expediente generado por el caso se remitirá a su director para que sea él quien disponga si la canción puede tener cabida o no en virtud de las diferencias que existen entre sus integrantes.

La intendenta dijo que el informe elaborado por la Mesa Departamental de Género y Diversidad «fue muy valioso»; no obstante, manifestó que no le aporta «elementos que me hagan pensar que el autor de la canción tuvo la intención de agredir a las mujeres, o que se pueda entender que la Banda incurra en una agresión hacia las mujeres en caso de que la interprete».

Asimismo, dijo confiar en que el director de la Banda adopte una decisión en línea «con el acervo cultural que tenemos y la manera que San José tiene de cuidar su cultura».

Finalmente, la jefa comunal envió un mensaje a la Asociación Maragata de Músicos (AMDEM), que a última hora del jueves emitió un comunicado repudiando el retiro del tema; «siempre van a contar con el respaldo de la Intendencia», aseguró.