Se aprobará el próximo miércoles.

Con algunas modificaciones, la Junta Departamental aprobará mañana miércoles el proyecto de decreto presentado por la edila Mariela Peláez del Frente Amplio para regular la pirotecnia sonora en San José.

A partir de un informe en minoría elaborado por los ediles de la coalición de izquierda que integran la Comisión de Legislación -ya que el Partido Nacional no había profundizado en su análisis– la iniciativa fue tratada en la sesión ordinaria de este lunes con la presencia, en las barras, de directivos y allegados a la Asociación Maragata de Padres de Autistas (AMPAU).

Quien abrió la oratoria fue la propia Peláez, quien en su alocución recordó palabras expresadas por ediles de todos los sectores durante los últimos dos años a favor de la regulación y enfatizó que otros departamentos ya han dispuesto incluso la prohibición de la pirotecnia sonora.

Tras ello, el edil oficialista Walter Faggiani dijo que para su partido no estaban dadas las condiciones para acompañar la iniciativa. Subrayó que la Junta había votado tiempo atrás esperar a que el asunto se regulara a nivel nacional y opinó que, por ello, en caso de aprobarse, el decreto sería «letra muerta».

Seguidamente, el edil Alfredo Lago del Partido Colorado dijo que apoyaría la propuesta sin importar por quién había sido presentada, dado el tiempo transcurrido sin que San José cuente con una normativa al respecto y la falta de avances a nivel nacional.

En este marco, y al observar que el proyecto se encaminaba a no prosperar, una madre que había concurrido con su hijo autista y que durante toda la sesión estuvo intentando contener al joven, ya que, producto de su condición, permanentemente intentaba salir tanto de la sala de sesiones como del edificio del deliberativo -a punto estuvo de escapar en una ocasión, siendo alcanzado por otro padre- tomó la palabra desde la barra y reclamó a viva voz a los ediles aprobar la iniciativa. «Esto que todos han visto es lo que significa vivir con un hijo autista. No saben lo que es pasar las fiestas, navidades, primero de año, encerrada con un niño en la computadora a todo volumen. Les pido que lo voten pero no por los perros o los caballos sino por ellos», pidió.

Mientras que algunos ediles daban cuenta de su malestar por la incursión de la madre, otros solicitaban que se la dejara seguir hablando. Luego de darse lectura al artículo del reglamento interno que establece que el público no puede intervenir, el secretario general Andrés Pintaluba intentó calmar a la mujer, ante lo cual varios ediles le pidieron que la dejara terminar.

Lo ocurrido provocó un cuarto intermedio para calmar el ambiente. Fuera de sala, ediles de distintos sectores se acercaron a la madre y a los integrantes de AMPAU para dialogar. Al volver al recinto se votaron dos cuartos intermedios más con el fin de que los los ediles pudieran negociar e intentaran alcanzar una salida. Finalmente, a instancias del edil Gonzalo Simone de Alianza Nacional se aprobó un cuarto intermedio de 48 horas, hasta este miércoles a las 20, con el objetivo de introducir al proyecto algunas modificaciones y luego ser aprobado por unanimidad.

Tras la sesión, el edil Faggiani reconoció que la irrupción de la madre sensibilizó a los ediles y torció el destino del proyecto, que se encaminaba a no ser aprobado o, en el mejor de los casos, a volver a la Comisión de Legislación.