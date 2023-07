Este lunes el actual mandatario recordó el hecho ocurrido tras un clásico, en el año 1992.

El presidente Lacalle Pou recordó este lunes una anécdota que terminó por alejarlo un poco de las canchas y del fútbol.

Ocurrió el 15 de diciembre de 1992, cuando con un grupo de amigos fue a la tribuna América del estadio Centenario a ver el clásico entre Nacional y Peñarol por el Campeonato Uruguayo de ese año.

Lacalle Pou tenía 19 años y era hincha de Nacional. Ese día, al estadio, fue con amigos de Nacional y de Peñarol.

Este lunes, entrevistado en radio Sport 890, el presidente recordó lo sucedido y dijo que hasta ese episodio seguía yendo al fútbol, después no tanto.

“Te diría que seguir, seguir el fútbol, hasta que viene la parte no tan linda que fue en un clásico, el día que hace el gol Dely Valdéz cayéndose y ahí ta, tuve un inconveniente, tuvieron un inconveniente conmigo. Yo estaba en la América sentado”, contó Lacalle Pou a 31 años de aquel “inconveniente. Fue el clásico que Nacional le ganó a Peñarol con gol del panameño Julio César Dely Valdez sobre el final del partido.

Lacalle Pou recordó este lunes que aquel día sus amigos terminaron “en un calabozo”. “Yo terminé afuera, pero con dos dientes menos”.

Y detalló: “Un policía se ensañó conmigo, me agarró, me sacó para afuera. De hecho yo escuché por lo menos a dos personas que decían ‘hay 60.000 personas y te llevás al hijo del presidente’. Me tiró por la escalera para abajo, la escalera de adentro (de la tribuna). Rodé ocho o nueve escalones y después me pegó dos palazos en la boca y me sacó cuatro dientes, dos me los puse de nuevo y dos son postizos”.

“Ese día éramos cinco amigos, tres de Peñarol y dos de Nacional. Íbamos juntos al fútbol, no había un fanatismo, una grieta por decirlo de alguna manera, entonces ta, cobrás cuatro dientes de garrón, no daba”, resumió.

Aquel día de diciembre de 1992 el presidente de la República era su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera. / Fuente: El Observador – Sport 890