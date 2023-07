La pelea surgió por la incomodidad de una espectadora ante el comportamiento de una niña.

La “fiebre rosa” desatada por la película Barbie parece haber subido algunos grados más de lo esperable en algunos lugares. Ejemplo de ello es lo ocurrido en una sala de cine de Bourbon Shopping, en la ciudad brasileña de San Pablo.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en el que, al final de la exhibición del filme, estalla una pelea en el cine.

Tal como se aprecia en las imágenes, una discusión verbal entre dos mujeres pasa rápidamente a las vías de hecho y culmina con un intercambio de golpes.

a divulgação de barbie e what was i made for ta pesadíssima pic.twitter.com/7GhDHO3f3N

— vic (@sexeilsh) July 24, 2023