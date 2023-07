La presidenta de la SCJ visitó el departamento.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Doris Morales, descartó que en el futuro próximo San José pueda contar con un Centro de Justicia como hay en otros departamentos.

Morales visitó este viernes el departamento para interiorizarse de la realidad de las dependencias judiciales locales y recibir inquietudes de sus funcionarios.

La titular del organismo reconoció que contar con centros de justicia en todos los departamentos, que puedan albergar en un mismo espacio físico sus distintas sedes, es una aspiración del Poder Judicial. Sin embargo, dijo que para el caso de San José «no está planteado en lo inmediato» por cuestiones presupuestales.

En la capital maragata en particular, la mayor parte de los juzgados funcionan en inmuebles alquilados. Años atrás, cuando se definía su destino, la ex cárcel departamental de calles Ciganda y Artigas fue manejada como un lugar para dar cabida al centro de justicia. Finalmente, esa idea no prosperó y allí se instaló la UTEC.

CIUDAD DEL PLATA. En otro orden, Morales fue consultada sobre la posibilidad de que Ciudad del Plata pueda contar con un Juzgado Penal, aspiración de larga data de la población de esa localidad.

«Es algo que puede estar a estudio, sin dudas. Es un lugar en el que la población y las problemáticas han crecido mucho», subrayó.