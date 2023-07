Lo afirmó el jefe de Policía, Atilio Rodríguez.

El jefe de Policía de San José, Atilio Rodríguez, estimó este viernes que es «cuestión de poco tiempo» la localización de la adolescente que se ausentó del Hogar Nuevo Tiempo del INAU junto a otras dos a inicios de julio.

Se trata de Luzmila Belén Cisneros Moreira, de 13 años de edad. Las dos restantes, Alison Ayelén Álvarez García también de 13, y Victoria Bentancor Rodríguez de 15, fueron ubicadas a las pocas horas de que sus fotos se hicieran públicas, lo que ocurrió unos 15 días después de desaparecer.

«Estamos trabajando, ya tenemos alguna confirmación un poco más segura de dónde está (Alison). Es cuestión de poco tiempo establecerlo. Incluso ya ha tenido alguna comunicación la familia», señaló el jefe.

No obstante, Rodríguez dijo que las dificultades para dar con su paradero responden a, por ejemplo, el hecho de que apague su teléfono celular. «A veces se comunican con la familia, les dice ‘estoy bien, pero no me busquen’, apagan el celular y se pierde el contacto», comentó.

El titular de la Policía josefina dijo que las ausencias por salidas no acordadas de dependencia de INAU son frecuentes y aseguró que se sigue trabajando tanto con ese organismo como con el Ministerio de Desarrollo en busca de interrumpir esa continuidad.