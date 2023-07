El humorista argentino consideró que los uruguayos “deberían estar más contentos” por viajar a Buenos Aires y comprar barato.

La visita del humorista argentino Dady Brieva en Uruguay trajo polémica. Primero por los cruces que tuvo al aire con periodistas como Patricia Madrid y luego por la cancelación de los shows que estaban previstos en el interior del país.

“Me siento totalmente sorprendido por la operación que me estoy comiendo desde Uruguay, de todos los medios. No sé por qué, la verdad que no entiendo”, aseguró el argentino en diálogo con El Observador.

Brieva consideró que “el uruguayo siempre tuvo garra, pero nunca había sido tan mal afectado en el sentido de decir cualquier cosa”. “Yo por ser kirchnerista y peronista recibo operaciones de muchos y las manejo recontra bien, no me hago eco. Yo lo tengo prácticamente dominado, son dos días y listo. Me había pasado acá en Argentina, donde son bastante atrevidos, pero no en Uruguay”, agregó el argentino.

Brieva aseguró que le “preguntaron por los puentes” como si hubiera estado ahí. “Cuando vienen Pichu Straneo o Sebastián Almada nunca se les ha hecho una cosa así. Cuando viene Jaime Roos, cuando la Catalina, Falta y Resto, no les preguntamos por qué [Jorge] Batlle dijo que todos los argentinos somos unos chorros de mierda”, expresó.

A su vez, expresó que maneja con “gracia y chiste” el hecho de que los uruguayos vayan a Argentina como turistas. “Deberían estar más contentos de que vienen acá y asaltan Farmacity y se pueden llevar tanto shampoo y desodorantes. Eso está bárbaro, nos cagamos de risa, les decimos ‘disfruten, hijos de puta’, que pueden venir y comer en los mejores restaurantes y nosotros no podemos ni entrar. No entiendo por qué dicen que me cagué en el Uruguay. Me parece que me comí una galletita injusta”, consideró. / Fuente: Montevideo Portal