El ministro se manifestó tras las críticas.

El titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, defendió este lunes la instalación de radares en la zona metropolitana, ruta 5 y ruta 8, luego de las críticas de algunos actores del sector, como el director de Tránsito de la Intendencia de Canelones.

«En el momento que nos acostumbremos va a ser el gran paso para la seguridad vial que hoy nos castiga duramente con los accidentes de tránsito», valoró el secretario de Estado durante la inauguración del puente de La Charqueada que une Rocha y Treinta y Tres.

El jerarca de la comuna canaria, Marcelo Metediera, consideró que «hay lugares donde los radares están bien puestos» y que hay otros donde no se necesitan.

«Hay algunos lugares (…) donde no le encuentro demasiada explicación. Por ejemplo que en Barros Blancos, en un tramo de la Ruta 8, la velocidad (máxima permitida) sea de 45 kilómetros por hora… me parece que es demasiado bajo, teniendo en cuenta que es una zona con calles auxiliares y veredas, y que la gente no circula por la ruta», dijo a Telemundo este sábado.

Consultado por Telemundo sobre estas declaraciones, Falero respondió: «Las críticas siempre surgirán. Nosotros tomamos en cuenta una solicitud de los que trabajan en el tema. A partir de ahí, si hay que hacer algún movimiento se hará, no hay nada que no se pueda cambiar siempre y cuando entendamos que no es lo que corresponde«.

Las críticas también llegaron días atrás desde la propia coalición de gobierno, en boca del diputado cabildante Álvaro Perrone que cuestionó un supuesto fin únicamente recaudatorio de los radares. En ese momento, el nacionalista le replicó al legislador que debía «informarse adecuadamente».

Por último, el ministro reiteró que «los primeros 30 días -desde la implementación del radar- no se multa a la primera infracción». «Se hace una notificación, la segunda es multa. Esperamos que la gente se acostumbre a conducir con cuidado», cerró.