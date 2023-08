En las últimas horas hubo un cruce entre Fenapes y diputados por documento de OIT.

La Comisión de Trabajo de Diputados recibió este miércoles a una delegación de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) por el documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los trabajadores y la responsabilidad del Estado uruguayo, en la sanción a docentes del liceo 1 de San José.

El documento de la OIT surgió tras denuncias de Fenapes por los profesores que fueron sancionados y sumariados por publicar fotos en contra de la campaña «Vivir sin miedo» sobre seguridad, que impulsó el exministro del Interior, Jorge Larrañaga.

El presidente de la gremial de docentes, José Olivera, indicó que en la comisión parlamentaria “hay un profundo desconocimiento del valor, el papel y lo que implican los organismos de contralor y sus pronunciamientos en el marco de la OIT”.

Olivera afirmó que “hubo un accionar de la Dirección General de Educación Secundaria que hoy está fuertemente cuestionada por este dictamen del Comité de Libertad Sindical”, en referencia a los docentes del liceo 1 de San José.

“Hay algunos legisladores que entienden que no hay un dictamen” y habló de una contradicción cuando se modificó la ley de negociación colectiva, argumentando un dictamen en contra de la OIT. “Esa doble vara tiene una lectura político-partidaria y no se ajusta a derecho y mucho menos a las normas que consagran derechos en el marco de la OIT”, dijo.

La diputada del Partido Colorado, María Eugenia Roselló, salió al cruce de las declaraciones de Olivera y afirmó que la OIT presentó un informe pero no una condena, por lo tanto el Estado uruguayo no violó los derechos sindicales.

“El informe de la OIT es un informe y no es un dictamen claramente, porque no hay ninguna condena a ninguna infracción y ninguna violación a ningún derecho fundamental como la libertad sindical ni la libertad de expresión”, afirmó.

La legisladora colorada sostuvo que “la OIT no habla de violación ni de infracción, está informando. Hace una descripción, un informe en base a relatos hechos por las partes involucradas. Claramente, no es un dictamen, no hay ninguna condena”.

Roselló afirmó que los docentes del liceo de San José desconocieron el artículo 58 de la Constitución que prohíbe a los funcionarios públicos realizar actividades proselitistas en los lugares y las horas de trabajo, y por más que en el centro educativo no hubiese alumnos en ese momento, el liceo es el lugar de trabajo. / Fuente: Subrayado