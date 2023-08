“Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí”, afirmó Marset.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset habló este miércoles y apuntó al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) por complicidad en su fuga.

“Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí”, afirmó Marset en un video enviado a la abogada Jessica Echeverría, especializada en causas sociales, y difundido por UNITEL de Bolivia. “Y bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera, es el director de la FELCN”, reiteró.

En el video, el uruguayo volvió a apuntar al jerarca policial. “Como no hizo las cosas bien, está molestando a gente inocente que no tiene nada que ver. Quiero que se sepa eso”, indicó.

Al comienzo de su mensaje, Marset reconoce: “Sé que mi situación está complicada. Pero, la verdad que no quiero implicar a las personas que son inocentes y que están…”. “Todos creían que era Luis Paulo Amorín”, sostuvo.

“Ninguna de las personas que están pasando un mal momento hoy tienen nada que ver con mis cosas, y se están yendo al carajo ya con eso. Ya andan por todos lados vinculando a gente no tiene nada que ver conmigo”.

Tras la difusión del video, la Policía de Bolivia convocó a una conferencia de prensa.

🔴 URGENTE: Sebastián Marset aparece en un video donde dio detalle de su escape. 😱 Dijo que fue alertado por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de #Bolivia 🇧🇴 🎥 UNITEL pic.twitter.com/9FRHyFIBGV — La Unión 800 AM (@LaUnionAM) August 2, 2023