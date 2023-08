El director de Tránsito de la Intendencia, Yarwynn Silveira, consideró que las denuncias formuladas por inspectores de la repartición en los últimos días configuran una situación «muy nebulosa», carente de contenido pero «sí con adjetivaciones».

«Lo extraño son las formas», dijo Silveira este miércoles a San José Ahora. «Los temas de la administración creo conocerlos bastante bien, y las diferencias se dirimen en la faz pública de acuerdo a las normas. Es muy difícil dirimir algo a través de los medios, porque debe prevalecer la objetividad, la entidad de los hechos… Estamos ante una situación muy nebulosa, sin contenido pero sí con adjetivaciones. Soy muy cauteloso», expresó.

Las palabras que se han escuchado durante estas semanas y que califican a las denuncias son persecución, amenazas y manipulación. «En ninguna de esas he estado en el diario vivir. Uno, cuando va a la oficina, no está con esas premisas. Lo que puedo decir es que los protocolos, los controles, se han dinamizado, hemos ido evolucionando y en algunos aspectos se trabaja diferente. Nos hemos ‘aggiornado’ para dar garantías a los contribuyentes, más que nada en lo que refiere a la fiscalización. Y cuando hay situaciones de inconsistencia o que presumiblemente se apartan de la normativa, se registran, nada más. Y ese puede ser sí un factor diferencial, pero es algo que se hace en toda la administración del Estado», subrayó.

Consultado sobre si esas modificaciones pueden haber molestado a los inspectores y, por ende, ser la causa de las denuncias, el director sostuvo que «es algo que lo podrá interpretar cada uno. Si yo cometo un error, mi jefe va a hacer un informe y se lo va a pasar a Jurídica, que será la encargada de determinar si como funcionario público cometí o no un error. Pero eso no lo determina una dirección. Son procesos administrativos que ocurren en cualquier repartición del Estado», insistió.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que la relación con Silveira es «malísima», dejando entrever que la situación excede las diferencias que puedan existir como consecuencia de cambios en el proceder. «Eso es algo que está fuera de la realidad. No hemos perdido el diálogo con ninguno de ellos, diálogo que no es solamente con la dirección, es también con los coordinadores. Hay una organización detrás que contribuye al funcionamiento de las actividades. Yo no estoy todos los días hablando con los inspectores. Nosotros damos directivas y el cómo se hacen son otros funcionarios, con otros roles, los que aterrizan las ideas», explicó.

Preguntado sobre si estaba en conocimiento de que algún inspector haya necesitado tratamiento psicológico como consecuencia de la mala relación, como también surgió de las denuncias, el director dijo no estar al tanto.

Las denuncias también incluyen el «cajoneo» de expedientes de traslados. Sobre el particular, aseguró que es algo que «no tiene veracidad ninguna. Se puede hacer el seguimiento y determinar cuántos días está cada expediente en cada lugar. Todo se contesta. Lo que sucede es que los expedientes muchas veces no salen en los tiempos que pretende el funcionario en virtud de sus intereses. Pero no hay cosas que no se contesten. Y los traslados no los determina Silveira, los determina el Ejecutivo, yo no tengo esa potestad, es un rol que no me compete», aclaró.

El director de Tránsito también fue consultado sobre los contratos de los nuevos inspectores y en particular si el horario de trabajo de los mismos incluye el tiempo de traslado hacia el lugar en el que deben cumplir con su labor. «Los contratos tampoco es algo que haga Silveira, los hace el Departamento de Recursos Humanos. La cantidad horaria es la misma (que cumplen el resto de los inspectores): 44 horas semanales. El contrato de los nuevos inspectores tiene un apartado que especifica que deben realizar las horas en el lugar preestablecido. Es la única diferencia que hay. Y los demás (en alusión al resto) deberían hacer lo mismo. En sus contratos no está especificado, pero el comportamiento debería ser el mismo», enfatizó.

Como consecuencia de ello, para los denunciantes el llamado realizado por la Intendencia fue «engañoso». «Yo creo que no, que la Intendencia fue transparente en su procedimiento. Hubo una comisión de concursos, con integrantes de la Junta Departamental, un equipo examinador que no era del departamento, con alta reputación. Yo no tendría las agallas como para hacer ese tipo de comentarios, que creo faltan el respeto», opinó.

Silveira también fue preguntado sobre las denuncias vinculadas a irregularidades en los pagos de las comisiones de las multas. «El sistema ya viene de antes, es parte del SUCIVE, y yo como director dentro de mis roles me compete liquidar las contravenciones dos meses para atrás pagadas por el contribuyente. Esto es auditable. Si los señores inspectores tienen algún reclamo, pueden solicitar una auditoría. Quien los realiza es la dirección con una escribana que audita. Me parece de muy mal gusto este tipo de denuncias porque es algo que está dentro del SUCIVE y no lo manejamos nosotros, lo maneja una empresa de Montevideo, HG, y si nos equivocamos en algo, salta. No es a lápiz y papel, es todo electrónico», remarcó.

Acerca de multas que presuntamente no se ingresan, el director dijo que «ese fue el tema que nos causó los mayores dolores de cabeza cuando entramos. Nosotros hemos llegado a un nivel de tecnificación importante. Antes no había teléfonos, no había cámaras, el trabajo se hacía de otra forma y la población protestaba permanentemente. Hoy los reclamos son todos por escrito. Y si hay errores demasiado grandes, como los hay, porque no se siguió un protocolo, hay un contrapeso a favor del contribuyente. Si hay ciertas normas que cumplir a la hora de fiscalizar y eso no se cumple, la administración entiende que el contribuyente es el damnificado», indicó.

Silveira, que durante las últimas tres semanas estuvo en Israel participando de un curso sobre seguridad ciudadana, se reunió el pasado lunes con la intendenta Ana Bentaberri para analizar la situación. «Hicimos un recuento de todo lo que se ha hecho, de los avances, de las dificultades. Hablamos de que todo cambio genera inconvenientes y que no todos nos adaptamos de la misma forma. La intendenta tampoco me dio la entidad de las denuncias porque tampoco la tiene, pero sí está al tanto de toda la situación y nos ratificó cuál era nuestro rol, que estamos para controlar como director y que esas cosas se tienen que seguir haciendo», comentó.

El director dijo que también pudo dialogar con Marta Román, una de las delegadas de los inspectores ante ADEOM. «También estuvimos hablando antes de que me fuera y no me comentó nada de esto» apuntó. «Quedamos en seguir conversando, aunque ellos entienden que las reivindicaciones se las tienen que hacer primero y personalmente a la intendenta. Mientras tanto, vamos a esperar», señaló.

No obstante ello, el titular de Tránsito comentó que solicitó ser recibido por la comisión directiva de ADEOM, con la que se reunirá el próximo viernes.