Abarca diferentes disciplinas.

La escuela de atletismo -orientada para personas de 5 a 18 años de edad- funciona en el Estadio Casto Martínez Laguarda, de lunes a viernes, de 9:30 a 10:30 y de 17:00 a 18:00 horas.

La escuela de voleibol también realiza sus actividades en el estadio. Los niños y niñas de 6 a 12 años asisten martes y jueves, de 17:15 a 18:15 horas y los adolescentes de 13 a 18 años los martes de 18:00 a 19:00 y los viernes de 14:15 a 15:15 horas.

La escuela de tenis funciona en el Parque Rodó los martes y miércoles de 9:00 a 11:00 y de 15:30 a 17:30 horas. Pueden concurrir personas de 14 años en adelante.

La escuela de fútbol mixto -para niños y niñas de 6 a 12 años- realiza sus actividades en el Estadio de Fútbol Infantil del Parque Rodó los martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.

El programa Box por la Vida -de 8 años en adelante- funciona en el gimnasio de Rafael Perazza, los martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas y en el Estadio Casto Martínez Laguarda, los miércoles de 18:00 a 20:00.

Vamos Equipo

El programa Vamos Equipo de la Secretaría Nacional del Deporte ofrece actividades para niños y niñas de 10 a 12 años en San José de Mayo y Libertad.

En la capital departamental, se brinda:

-basket, los martes en la escuela No 100, de 16:00 a 17:00 horas

-handball, los martes y jueves, en la escuela No 50 de 10:30 a 12:00 horas

-hockey, los miércoles en el Parque Rodó de 17:00 a 18:00 y los viernes en la escuela No 50 de 10:30 a 12:00 y en la Plaza de Deportes Lavalleja de 17:00 a 18:00 horas

-rugby, los lunes en la escuela No 50 de 10:30 a 12:00 y los jueves en la escuela No 100 de 16:00 a 17:00 y en el Estadio Casto Martínez Laguarda de 17:15 a 18:15 horas

-voley, los miércoles en la Plaza de Deportes Lavalleja de 17:00 a 18:00 y los viernes en la escuela No 100 de 16:00 a 17:00 horas

En tanto, en Libertad el programa brinda:

-basket, los miércoles en el Gimnasio San isidro, de 17:00 a 18:30 horas

-handball, los jueves de 17:00 a 18:00 en la Plaza de Deportes y los sábados en el Gimnasio San isidro, de 14:00 a 15:30 horas

-hockey, los lunes en el Gimnasio San Isidro, de 17:00 a 18:30 y los martes en la Plaza de Deportes, de 17:00 a 18:30 horas

-rugby, los viernes en la Plaza de Deportes, de 17:15 a 18:15 horas

-voley, los viernes en el Gimnasio San Isidro, de 17:00 a 18:30 horas

Programa ONDI

En Ciudad del Plata funciona el programa de la Organización Nacional de Deporte Infantil (ONDI) para niños y niñas de 5 a 13 años.

La propuesta es la siguiente:

-handball, los martes y jueves en el Polideportivo, de 15:00 a 17:00; los miércoles en el espacio ubicado a la altura del kilómetro 29,500, de 14:00 a 15:30 y los lunes y viernes en el Club Playa Pascual, desde las 15:00.

-voley, los martes y miércoles en el Polideportivo, de 17:15 a 18:30; los jueves y viernes en el espacio del km. 29,500, desde las 17:15 y los lunes de 17:15 a 18:30 y miércoles, de 18:30 a 20:00 horas en el Club Playa Pascual

-basket, los miércoles de 18:30 a 20:30 y los viernes de 18:00 a 20:00 en el Polideportivo y los lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 horas, en el espacio del km. 29,500

Los interesados en obtener más información e inscribirse pueden comunicarse a través del 4342 9000, internos 1390/1391, por WhatsApp al 091 386 927 o directamente en los respectivos lugares y horarios de clases.

Se requiere fotocopia de la cédula de identidad y del carné pediátrico o del adolescente.