Este jueves lo hicieron con la Liga Mayor.

Los jueces nucleados en la Asociación Única de Árbitros de San José se reunirán con el Comando de Jefatura de Policía, a fin de evaluar alternativas que permitan dar seguridad a su labor en las canchas.

Así se desprende del documento que este jueves entregaron a las autoridades de la Liga Mayor, con las que se reunieron en la Casa de los Deportes para analizar acciones tendientes a preservar su integridad, tras la agresión sufrida por el línea Jorge Kemenchellí en el Parque Pedro Chanquet el pasado domingo.

Los árbitros propusieron contar la «Policía en partidos de primera división, de guardia privada o policía en partidos de inferiores o una mezcla de ellos, que los encargados de seguridad sean los que se encarguen de retirar a personas que no están en los formularios, que los delegados de seguridad se encuentren visible y en zonas de vestuarios, a no ser que tengan que abandonad esa posición para calmar alguna situación de la tribuna que se podrá realizar desde dentro de la cancha».

En este marco, la AUAF indicó que mantuvo «una reunión con el responsable de la Oficina Técnica Departamental de Policía Comunitaria» desde donde se «coordinó una entrevista de carácter urgente con el Comando de la Jefatura de Policía con el fin de buscar estrategias o sugerencias en materia de seguridad».

En el documento entregado a las dirigencia de la Liga Mayor, los jueces también hacen planteos vinculados a las condiciones de sanidad, vestuarios y campos de juego -a tales efectos se acordó la conformación de una comisión para su inspección-, inicio de los partidos, formularios y Tribunal de Penas.

Cabe recordar que como consecuencia de lo ocurrido en el escenario de Universal el pasado domingo, este fin de semana no hará actividad por el Torneo Apertura; los jueces exigieron, además identificar al agresor. Hasta tanto no suceda, no volverán a cumplir tareas en el escenario albiverde.

No obstante ello, y de acuerdo a lo informado por el programa 2 de Punta de FM El Lugar este viernes a través de sus redes sociales, la actividad se retomará el fin de semana de 12 y 13 de agosto.