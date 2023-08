Conaprole se reunió con las gremiales de productores y anunció que habrá un ajuste en el precio que paga por la leche.

Esta semana la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) le anunció a las gremiales de tamberos que el precio que recibirán por litro de leche remitida se ajustará, y eso preocupó a los productores.

«Hasta el 31 de julio el escenario de precios fue muy bueno, teníamos un precio que superaba los US$ 0,44 o US$ 0,45, dependiendo los sólidos y la calidad de cada productor. Y esta semana el directorio de la cooperativa nos anunció que habrá un importante ajuste en el precio que podría estar en el orden de los US$ 0.3 o US$ 0.4 por litro de leche», explicó a El Observador Justino Zavala, integrante de la Agremiación de Tamberos de Canelones.

Los tamberos cobran la remisión en pesos, que hasta ahora tenía un precio promedio de $ 17 por litro.

Aún no se definió de cuánto será el ajuste y en qué valor quedará la remisión. El precio rige para la leche remitida a partir del 1° de agosto, por lo que se liquidará y cobrará en setiembre.

¿Qué pasará en el mercado?

Zavala comentó que no se espera que el ajuste que implemente Conaprole se traduzca en cambios a nivel de precios al consumidor. Primero porque el precio es tarifado, es decir, lo fija el Poder Ejecutivo, y además mencionó: «se va a tratar de mantener el valor de los productos vendidos en el mercado interno para que la caída al precio del productor no sea tan catastrófica».

Según dijo, no solo preocupa la baja en el precio, sino también de qué forma se hará efectiva, si será de una sola vez o gradualmente. «Estamos muy preocupados por los costos (de producción) actuales, que arrastramos y que tenemos que pagar esta primavera», mencionó.

Los costos productivos han bajado porque los precios de algunos concentrados y fertilizantes disminuyeron, explicó, además de que «ahora se puede comer pasto, que es lo más importante para bajar los costos de producción», algo que se había complicado en meses anteriores por el déficit hídrico que afectó el desarrollo de las pasturas.

Pese a que los costos productivos hayan disminuido, «nada compensaría una baja en el precio de la leche como esa», sostuvo.

Precios a la baja

El ajuste se da en medio de un escenario de precios internacionales con bajas. En la última licitación de la plataforma Global Dairy Trade de Fonterra el índice promedio de precios de los lácteos bajó 4.3%, quedando en US$ 3.100 por tonelada.

En el evento 337 de la plataforma, que se realizó el pasado 1 de agosto, el precio de la leche en polvo entera (LPE), principal producto lácteo exportado por Uruguay, bajó 8% con respecto a la venta pasada y se situó en US$ 2.864 por tonelada. El valor de la leche en polvo descremada tuvo un descenso de 1,4%, y quedó en US$ 2.454, mientras que la manteca se valorizó a US$ 4.680, luego de bajar 0.7%. / Fuente: El Observador – Foto: Diario Lechero