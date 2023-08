El edil Gervasio Cedrés del Partido Nacional solicitó a las autoridades de la Junta Departamental que revisen la situación de los taquígrafos de la corporación, que luego de superada la pandemia y retomada la presencialidad en el Legislativo, han seguido cumpliendo su labor desde sus domicilios.

En la Media Hora Previa de la última sesión ordinaria, Cedrés remarcó que mientras el resto del personal de la Junta concurre a trabajar -y exhibe «gran disponibilidad»- «hay tres funcionarios que no conozco, que no sé si tienen actividad, aunque cobran. Cuestan varios millones de pesos al año. Cobran full time, pero no los veo salvo rara vez en alguna comisión (asesora), cobran presencialidad pero tampoco los veo», enfatizó.

El edil dijo que «en los años 2020, 2021 y 2022 una funcionaria tuvo 13 marcas (asistencias), es decir, que prácticamente no ha estado presente en la Junta. Otro operario, que más o menos cobra en el medio, tiene 66, y después está la ‘cenicienta’ del grupo de taquígrafos, que tiene 140 marcas. Por algún motivo, él solo tiene el doble que los otros dos juntos que cobran más que él. Se ve que con algunos funcionarios hay una tolerancia que con otros no», disparó.

Sobre los sueldos que perciben mencionó que, en base a «lo poco» que pudo obtener, rondan entre los 117 mil y 200 mil pesos. «Yo creo que es un costo grande para la Junta Departamental», consideró el curul, quien sugirió que «por lo menos» puedan ser vistos a través de la plataforma Zoom.

Paralelamente, el legislador blanco indicó que tampoco se estaría cumpliendo la disposición que establece que los taquígrafos deben residir en el departamento. «Lo sabrá el cuerpo, que hay dos de ellos que, tenemos entendido, no viven en San José», señaló.

El edil solicitó que su planteo fuera analizado por las autoridades de la Junta «para ver qué decisión se puede adoptar, si vamos a seguir con esto o se contrata tecnología para ahorrar esa cantidad de millones de pesos», concluyó.

Tras la sesión, la bancada del Partido Nacional se reunió para analizar las expresiones de Cedrés, a quien -según supo San José Ahora- se le solicitó que retirara sus palabras del acta, ante la posibilidad de que los taquígrafos puedan iniciar alguna acción contra el Legislativo en virtud de la información que manejó durante su exposición. Ediles del Frente Amplio, en tanto, reconocieron que se trata de algo que podría suceder.