Agregó que “no hay ningún cambio en la conducta de él (por Yarwynn Silveira)” y que “hay conductas que se siguen manteniendo”, tras las denuncias.

Días atrás el director de Tránsito, Yarwynn Silveira, dijo que pudo dialogar con Marta Román, una de las delegadas de los inspectores ante ADEOM. «También estuvimos hablando antes de que me fuera y no me comentó nada de esto» apuntó. «Quedamos en seguir conversando, aunque ellos entienden que las reivindicaciones se las tienen que hacer primero y personalmente a la intendenta. Mientras tanto, vamos a esperar», señaló.

Este martes, tras reunirse con la intendente Bentaberri, la delegada Román reconoció ante la prensa haber mantenido un diálogo con Silveira pero porque éste la convocó a su despacho, oportunidad en la que no ahondó en las denuncias públicamente conocidas.

Consultada por cómo viene siendo el relacionamiento en la actualidad, la gremialista dijo: “lamentablemente no hay ningún cambio en la conducta de él, hay situaciones que se siguen manteniendo”.

Silveira había indicado a poco de regresar a su puesto de trabajo, que los protocolos, los controles, se han dinamizado, hemos ido evolucionando y en algunos aspectos se trabaja diferente. Nos hemos ‘aggiornado’ para dar garantías a los contribuyentes, más que nada en lo que refiere a la fiscalización. Y cuando hay situaciones de inconsistencia o que presumiblemente se apartan de la normativa, se registran, nada más. Y ese puede ser sí un factor diferencial, pero es algo que se hace en toda la administración del Estado», subrayó.

Consultado sobre si esas modificaciones pueden haber molestado a los inspectores y, por ende, ser la causa de las denuncias, el director sostuvo que «es algo que lo podrá interpretar cada uno. Si yo cometo un error, mi jefe va a hacer un informe y se lo va a pasar a Jurídica, que será la encargada de determinar si como funcionario público cometí o no un error. Pero eso no lo determina una dirección. Son procesos administrativos que ocurren en cualquier repartición del Estado», insistió.

Ante esto Román manifestó contundente: “lamento esas declaraciones, porque no son verdad”, al tiempo que aclaró que “nunca lo desconocimos como autoridad, siempre lo apoyamos”. “Lamento esas declaraciones”, enfatizó la funcionaria.

Yarwynn Silveira, fue denunciado primero anónimamente y luego por un grupo importante de inspectores, por amenazas, persecución y manipulación.