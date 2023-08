El partido será independiente del movimiento Un Solo Uruguay.

Guillermo Franchi, uno de los impulsores, dijo a Radio Monte Carlo que quieren incorporar a otros sectores, que no sean solo productores agropecuarios y que el partido será independiente del movimiento Un Solo Uruguay.

No hay más remedio que entrar al sistema político para que los temas no se diluyan y no se hable únicamente en las campañas electorales, aseguró el dirigente.

Franchi dijo que se pasó de un gobierno de izquierda a la actual coalición, y los temas que propuso Un Solo Uruguay no se trataron. / Fuente: Radio Monte Carlo – Por Noelia García