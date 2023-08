La actriz aseguró que el exjugador no le permite ver a sus hijas.

La actriz Mía Etcheverría —quien en realidad se llama Camila Navarro, pero utiliza su nombre artístico—, imputada por un delito de exportación de sustancia en grado de tentativa, continúa en prisión luego de que fuera arrestada en un control de rutina en el aeropuerto de Carrasco por dos valijas que contenían casi 7 kilos de cocaína. Hay otras seis personas involucradas en esa causa, de las cuales una ya fue condenada tras acordar con la Fiscalía.

Montevideo Portal se comunicó con Etcheverría, a través de su defensora Elizabeth Frogge. La actriz aseguró que, por motivos de no entorpecer la investigación, prefiere no dar detalles de cómo, según su versión, se dieron los hechos. De igual forma, señaló que confía en que el trabajo que está haciendo la Fiscalía, a cargo de Cristina Falcomer, arrojará resultados a su criterio más justos.

Una de las posibilidades que tiene sobre la mesa es realizar un acuerdo abreviado, algo que todavía no han decidido con su representante legal. Etcheverría tiene una prisión preventiva de 180 días, la que en su momento quiso revertir al pedir prisión domiciliaria bajo el argumento de que no había riesgo de fuga, pero esto no fue concedido por el Ministerio Público.

Ante la consulta de cómo viene transitando los días en prisión, aseguró que hay veces que no tiene “ganas de nada”. “Pero tengo que levantarme, porque sé que mis hijas me necesitan más que nunca”, agregó.

Etcheverría fue pareja del exjugador de fútbol Richard Chengue Morales, quien en los últimos días declaró en entrevista con El Observador que no tiene información sobre la causa penal que enfrenta la actriz. “Prefiero no hablar, no sé nada, no estoy informado. Como papá, cuando me enteré de la situación, traté de colaborar con el tema legal. Los chicos están bien, están contenidos, en familia, están yendo al colegio, están mimados y cuidados”, dijo el exdeportista, y consideró que buscará “saltear” la situación “sin hacerle daño a los niños”.

Etcheverría respondió los dichos de su expareja y lo acusó de prohibirle a las hijas de ambos que la pudieran ver. “Mis hijas hoy reclaman que no me ven y piden por mí, y resulta que en la casa del padre les prohíben hablar de mí, prohíben mis llamadas mediante asistente social, sin un fundamento coherente”, consideró.

En este sentido, adelantó que contrató a un profesional para que “pelee” por sus derechos, porque considera que la situación es “por lo menos injusta”. La decisión de que alguien intervenga entre la actriz y el exdeportista se basa en “querer preservar la salud mental” de las menores, dijo Etchverría. “No puede ser que no puedan ver ni siquiera a mi madre, porque en realidad lo único que hacen es estar con ella cinco minutos. La verdad que no es justo para mí, soy la madre”, afirmó.

“Prohibición no hay”

El abogado de Morales, Pablo Flores, dialogó con Montevideo Portal y especificó que por parte del hoy representante de jugadores de fútbol no hay ningún tipo de prohibición. El defensor explicó que “desde el momento uno” en que Etcheverría fue imputada, Morales priorizó no exponer a sus hijas.

El abogado comentó que la actual pareja de Morales posteó hace unos días una foto con una de las hijas del exjugador y, a partir de ello, comenzó a recibir amenazas a través de las redes sociales por parte de familiares de Etcheverría, afirmó Flores. Tras esto, Morales consideró que lo mejor era cortar el vínculo y optar por ayuda profesional. De esta forma, según sostuvo el abogado, están en una etapa intermedia y de preparación para que las hijas de la pareja vuelvan a tener contacto con la madre a través de videollamadas y mensajes.

La imputada no tiene acceso a un teléfono celular, pero una funcionaria del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) puso el suyo a las órdenes. Esto fue avalado tanto por la psicóloga de las menores como por el padre, según Flores. El abogado reparó en que ambas están perfectamente cuidadas y que el exdeportista es consciente de todo el daño que les genera esta situación. "Ellas son rehenes de una situación de la que no tienen nada que ver", finalizó.