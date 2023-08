Contratados por ASSE.

Dirigentes del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM) expresaron su preocupación por el no pago en fecha desde hace varios meses a 10 efectivos eventuales que cumplen tareas en el hospitalito de Ciudad del Plata, contratados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Esta semana, integrantes de la conducción de ese gremio se reunieron con el jefe de Policía de San José, Atilio Rodríguez, para plantearle la situación. Luego de algunas gestiones, el día 8 percibieron su salario. Sin embargo, cobrar dentro de los plazos legales establecidos no ha sido lo habitual para estos funcionarios durante los últimos meses, según lo señalado por el dirigente Mauricio Valentín.

En declaraciones al informativo Punto 9 de canal 9, Valentín dijo que el Sindicato trabaja por una solución definitiva; «es un problema gravísimo» aseguró.

Con ese fin han encaminado tratativas ante la propia ASSE y el Ministerio del Interior. «Es algo muy grave. Como todo el mundo, estos compañeros tienen vencimientos, alquileres que pagar, hay madres solteras, y no pueden ir a decirle a la OSE o a la UTE ‘le pago mañana porque todavia no cobré’. Quiérase o no están jugando con el bienestar de nuestros compañeros» lamentó.