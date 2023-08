Lo anunció Manini Ríos.

El senador Guido Manini Ríos aseguró a El Observador que «Cabildo Abierto no va a votar la Rendición de Cuentas si no hay un aumento para el personal subalterno y la Sanidad Militar».

«Estamos resolviendo si ya hoy no se vota en general el proyecto de ley, porque en definitiva recién el sábado nos comunican que no había posibilidad para ese aumento, después de un mes de plantearlo. Esto no fue bien recibido y es probable que no se vote en general», dijo el líder cabildante.

Manini Ríos concedió que «en principio la idea es no votarlo hoy, pero si hay alguna propuesta concreta o conversación que lo amerite, puede quedar en general», aunque se mostró intransigente respecto a su pedido una vez que el texto pase a la Cámara de Senadores.

El director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, contestó este fin de semana al diputado cabildante Álvaro Perrone que no era posible acceder al pedido de $500 millones para un aumento salarial a los soldados y cabos de primera y para reforzar la salud mental a través de la Sanidad Militar, informaron La Diaria y El País.

Los diputados oficialistas votaron en comisión la Rendición de Cuentas la semana pasada y el primer cortocircuito fue con el gobierno. Varios ministros reclamaron por las reasignaciones realizadas por los legisladores y durante el fin de semana hubo nuevas negociaciones para intentar detectar el nuevo origen de los fondos. En esas negociaciones fue que Cabildo Abierto dijo que no estaba dispuesto a votar el proyecto. / Foto: Caras y Caretas