Estuvieron en la Junta Departamental este jueves.

Tal cual estaba previsto, autoridades y técnicos del Ministerio de Ambiente y de OSE comparecieron este jueves ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Junta Departamental para informar sobre las intervenciones que se han realizado sobre el río San José para paliar la crisis hídrica que afecta a Montevideo y el área metropolitana.

Una de las principales dudas que han planteado distintos actores políticos y vecinos de la zona de Buschental está referida a la permanencia o no de las mismas en el tiempo. Al respecto, Luis Anastasía, director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), señaló que tanto el dique construido en Belastiquí como el de Campanario (Buschental) son provisorios.

Sin embargo, el subgerente general de OSE, Ing. Jorge Minola, estableció un matiz, y señaló que la intervención «nació como algo provisorio» que «el tiempo dirá» si deben mantenerse para afrontar nuevos eventos de sequía. «Los pronósticos de INUMET están a la vista de todo el mundo y no son demasiado alentadores. Y algo que no se puede perder de vista es que estas obras vinieron a rescatar el abastecimiento de 1 millón 800 mil habitantes del país», enfatizó.

Tanto Anastasía como Minola también fueron consultados sobre las perforaciones que se llevaron a cabo durante los últimos días para analizar la posibilidad de reforzar el caudal del río San José con agua del acuífero Raigón. Al respecto, coincidieron en señalar que fueron siete «pozos exploratorios». Minola informó que «uno no dio agua, tres dieron 15 metros cúbicos por hora, otro 25 y hay otros dos en etapa de ensayo. Y ahí vamos a parar» remarcó. Interrogado sobre esos volúmenes, dijo que son «adecuados para el abastecimiento de localidades chicas, pero para poder comparar, en los últimos días el río San José traía 3000 metros cúbicos por segundo. En períodos normales eso no es absolutamente necesario», afirmó. En la misma línea, Anastasía señaló que apelar al acuífero Raigón es «una posibilidad remota, es un plan… zeta» graficó.

Por otra parte, Anastasía descartó que el dique de Buschental vaya a generar inundaciones en su entorno. Consultado sobre el particular, explicó que la estructura tiene como fin «llevar el nivel del río San José a su altura normal, que debido a la sequía no estaba en esa situación». Minola, en tanto, destacó que el embalse que se ha generado «también podría ayudar a asegurar el abastecimiento de la propia ciudad de San José -que en algún momento no estuvo lejos de quedarse sin agua- en tanto pueda realizarse un bombeo aguas arriba», indicó.