Habló la madre de Valentina Cancela.

Liliana Sarmoria, la madre de Valentina Cancela, dijo que «parece una película de terror» lo ocurrido con su hija. «Yo lo que pido, por favor, es basta con tener contemplaciones, pido justicia», dijo en el mediodía de este viernes.

«Mía o de nadie, eso fue lo que pasó. Como no podía ser de él, que era una relación enfermiza, la mató (…) Estoy pasando horrible. Es un monstruo (el femicida). Este chico no actuó como un adolescente», lamentó. Y afirmó que «se pudiera haber evitado» la muerte de su hija, por las denuncias que hubo.

«Hoy estoy acá y me parece mentira estar de pie porque yo tendría que estar enchalecada del dolor que siento. Porque quiero que se haga justicia, que no haya más Valentinas por favor. Y quiero hablar con la Justicia, voy a ir con el juez, con la persona que más me escuche a Montevideo, no me importa. Empeñaré mi vida, pero que se haga justicia. A este muchacho le pueden dar de 2 a 10 años, este muchacho sale con 19 o con 27 años. Es un asesino», expresó.

Sarmoria agregó: «Es muy fuerte estar acá, nunca me imaginé estar en este lugar pero hay que hacerlo por Valentina. Hemos vivido días espantosos con una mezcla de muchas emociones: desesperación, bronca, angustia, odio, de querer hacer justicia por mano propia».

«Él la dejó, la mató, la dejó ahí, fue a su casa para buscar una pala para enterrarla, es horrible. A mi Valentina me la mataron. No fue un accidente, fue premeditado, por más que sea un adolescente de 17 años», lamentó Sarmoria.

Recordó que era «una adolescente con la vida por delante». «Fuimos unos padres presentes, una hermana que la adora. Una adolescente muy querida, no era mala persona. Confiaba en esta persona que la encantó, que fue su novia. La enamoró. Se sintió la apropiación de ella», recordó.

«Él era su novio, iba a casa, un muchacho muy reservado; nunca una palabra fuera de lugar». Recordó que en febrero ambos fueron detenidos porque se insultaron y agredieron, una madrugada en Punta del Este. A partir de allí Valentina Cancela comenzó con tratamientos psicológicos. Tenía prevista una consulta este jueves.

La mujer valoró que «la Policía no ha parado de investigar» y «dar datos precisos». / Fuente: Subrayado