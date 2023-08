Para los ediles la ISJ ha estado «ausente».

La bancada de ediles del Frente Amplio expresó su preocupación por las explicaciones dadas por las autoridades y técnicos del Ministerio de Ambiente y OSE, que el pasado jueves comparecieron ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Junta Departamental para informar sobre las obras realizadas en el río San José, a la altura de Buschental, para paliar la crisis hídrica que atraviesa el área metropolitana.

«Nos quedaron más dudas que certezas», aseguró la edila Lorena Saavedra, quien también criticó a la Intendencia por su «poca presencia» en el seguimiento del asunto, a pesar de que la propia titular del Ejecutivo, Ana Bentaberri, dijo en su momento que en la comuna no había información sobre los trabajos proyectados y debió enviar un oficio a OSE.

En este marco, Saavedra enfatizó la ausencia en la reunión de la Comisión «de alguien del Ejecutivo, de Higiene», así como también del coordinador del CECOED, Yarwynn Silveira.

«Si como bancada del Frente Amplio no nos parábamos firmes, no había información sobre lo que ha estado sucediendo con nuestros recursos hídricos», subrayó Saavedra, quien remarcó que «hasta ayer (por el jueves) en la Junta Departamental no había una línea sobre lo que se hizo en el río».

La edila dijo que la bancada aguarda la versión taquigráfica de la instancia, a los efectos de profundizar el análisis de las respuestas brindadas y «seguir trabajando».

Acerca del carácter provisional de las obras, el edil Heber Figuerola dijo que las contestaciones fueron «ambiguas». Del mismo modo, y sobre las perforaciones exploratorias llevadas a cabo con el fin de evaluar la utilización del acuífero Raigón para aumentar el caudal del río, la edila (s) Verónica Britos señaló que «no quedó claro» que se vaya a respetar «el derecho de uso previo» que legalmente debe contemplarse para no afectar los pozos que poseen los productores de la zona para sus actividades.

Saavedra, además, añadió que durante la reunión, los representantes de Ambiente y OSE señalaron que respondieron «todos los pedidos de informes que se les hicieron». Sin embargo, dijo que hasta primera hora de la tarde del jueves, tanto los cursados por el diputado Nicolás Mesa como los pedidos de acceso a la información pública elevados por vecinos «no fueron respondidos».

La edila del Partido Socialista informó también que el próximo martes tendrán una reunión con la intendenta Ana Bentaberri para seguir abordando el tema. Días atrás, por intermedio de su Mesa Política, el Frente Amplio había solicitado una reunión «con carácter urgente» a la jefa comunal.