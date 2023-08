Ocurrió en Ciudad del Plata.

Un hombre fue derivado aun centro asistencial de Montevideo luego de ser atacado por varias personas y recibir un martillazo en la cabeza, según lo informado este lunes por Jefatura de Policía.

De acuerdo a lo consignado, el episodio se registró en horas de la noche de este domingo; el herido fue llevado por particulares al hospitalito del Ciudad de Plata y, posteriormente, trasladado a un nosocomio de la capital. Aunque no radicó denuncia, la Fiscalía de Libertad dispuso varias actuaciones. El comunicado oficial es el siguiente:

«En la noche del 20 de Agosto se recibió comunicación del Guardia Policial de ASSE CP por ingreso de un masculino herido de gravedad, trasladado en un vehículo particular. La víctima manifestó a la Policía que fue golpeado por masculinos a quienes no conoce y que no desea radicar denuncia.

El médico de guardia le certificó: “PACIENTE ES TRAÍDO POR SUJETO DESCONOCIDO A LA EMERGENCIA. EL PACIENTE MANIFIESTA QUE SUFRIÓ UN TRAUMATISMO DE CABEZA CON UN MARTILLO. SE PRESUME LESIÓN GRAVE DE CRÁNEO. SE LO DERIVA A HOSPITAL DE MONTEVIDEO. SE LE INCAUTÓ UN CUCHILLO QUE FUE ENTREGADO A LA GUARDIA POLICIAL”.

La Fiscalía Letrada de 2do Turno de Libertad dispuso: indagatorias, relevamientos, enterar nuevamente.»