El torturador comparecerá este miércoles.

El ex militar Francisco Macaluso, condenado a prisión por torturas -junto al también ex militar Rubens Francia– a raíz del juicio promovido por ex presos políticos de San José que estuvieron recluidos en el Batallón 6 durante la última dictadura, será conducido este miércoles al Juzgado Letrado de 5° Turno de San José de Mayo por haber incumplido con las obligaciones que implica la prisión domiciliaria que cursa por cuestiones de salud.

Macaluso no cargó su tobillera electrónica y no atendió al personal policial que en primera instancia intentó comunicarse con él vía telefónica y luego concurrió a su casa.

Como consecuencia de ello, el ex militar deberá comparecer ante la jueza Dra. María José Camacho en forma presencial, a las 13 horas en la mencionada sede judicial. La Fiscalía solicitará la revocación de la prisión preventiva y su envío a una cárcel común, lo que no está claro que pueda suceder como consecuencia de su condición.

El juicio contra Macaluso y Francia se llevó a cabo entre los días 8 y 11 de mayo y el 1 de junio se conoció el fallo que los condenó a 12 años y seis meses de prisión por torturas y reiterados delitos de privación de libertad.