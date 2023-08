Desde Estambul. Hizo algunas referencias a su salud.

Wanda Nara, se mostró por primera vez realizando su tratamiento desde Estambul e hizo algunas referencias a su salud.

La conductora habilitó la cajita de preguntas de Instagram para poder interactuar con sus seguidores: «»Fue todo muy rápido para mí. Después de los Martín Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo», había dicho en las primeras declaraciones.

Ahora, tras la pregunta de un seguidor dijo «Si, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos los que aman». / Fuente: Telenoche