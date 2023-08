Son varios casos y el Ministerio del Interior lanzó alerta.

La Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos contra la Personas, advierte a la población a no entregar dinero a personas desconocidas y sugiere que todos alerten a los adultos mayores de su entorno sobre esta situación.

El Ministerio del Interior dio a conocer algunas de las estafas que se registraron mediante el cuento del tío con diferentes relatos induciendo a los damnificados a entregar una suma significativa de dinero.

Una de ellas tuvo lugar en barrio Sur cuando un anciano de 84 años denunció que fue llamado por una mujer haciéndose pasar por su sobrina y solicitó la entrega de US$ 10.000 a su amigo “Esteban” para cambiar en el banco.

Otra de ellas ocurrió en Pocitos. Una señora de 81 años recibió una llamada telefónica de alguien que se hizo pasar por su nieto. Posteriormente, una joven se presentó en su casa diciendo ser gerente de un banco y le dijo a la anciana que su hijo estaba en problemas, por lo que debía entregar dinero. Ante ello, la mujer le entregó US$ 9.000 y varias joyas, concurriendo además a 2 bancos a retirar más dinero, entregándole U$S 37.000; no entregó más efectivo ya que no pudo efectuar el tercer retiro bancario.

En Punta Carretas, una señora de 84 años entregó U$S 40.000, una cadena y un anillo de oro, luego de que un supuesto sobrino le indicara que debería cambiar los billetes comunes a papel plástico, si no perderían su valor.

Una cuarta estafa tuvo lugar en el barrio Pérez Castellanos, cuando alguien se hizo pasar por el nieto de una señora de 83 años para extraerle U$S 30.000.

En Pocitos, engañaron a un hombre de 84 años, diciéndole que tenían a su hijo retenido y para que lo pudiera liberar, entregó US$ 3.900 y $ 40.000, más joyas.

/ Fuente: Subrayado