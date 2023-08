En los centros públicos los niños no deberán asistir, mientras que en los privados será un día más de clase.

Este viernes 1° de setiembre no habrá clases para algunos alumnos de Primaria, mientras que en otros centros el funcionamiento normal se verá afectado, a pesar de que no se celebra ningún feriado en particular.

Durante la jornada se celebrará una nueva Asamblea Técnico Docente (ATD) en la educación primaria, el funcionamiento general de los institutos públicos y privados se verá afectado debido a la ausencia de los maestros.

¿Se suspenden las clases en la escuela pública por la ATD?

En los centros públicos, los docentes se encontrarán reunidos por lo que no se dictarán clases, informaron fuentes de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip) a El Observador. Ese día no se pasará lista y los niños no deberán concurrir a los centros.

¿Se suspenden las clases en los privada por la ATD?

No. Para los centros de educación privada el día será un día de clase más. Si bien algunos docentes podrán faltar porque estarán reunidos, los niños deberán concurrir, informaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada a El Observador. Se pasará lista aunque algunos docentes no concurran dado que habrá alguien cubriendo ese lugar.

¿Qué pasa con la alimentación escolar en las escuelas?

Todavía no está definido que sucederá con la alimentación escolar en las escuelas que brindan el almuerzo a sus estudiantes. En las anteriores ATD se solía no brindar alimentación pero eso está a estudio de la Dgeip y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). / Fuente: El Observador