Andrea Gianneo alertó sobre la situación a través de TikTok.

En Maldonado una mujer trans denunció públicamente que recibió una paliza por parte de un hombre a raíz de una discusión en el tránsito. “Todo comenzó cuando le tuve que reclamar a un automovilista en su camioneta que dejara de usar su celular y condujera porque estaba obstruyendo el tránsito”, narró Andrea Gianneo en un video publicado en TikTok. “Entonces esa persona se bajó y me empezó a golpear hasta que me dejó inconsciente”, agregó.

De acuerdo al relato de la denunciante, el individuo le pegó, le arrancó la peluca y le rompió los lentes para luego pasarla por arriba con su camioneta. “Aparte de destrozarme la cara e insultarme por ser trans”, indicó Gianneo.

“¿Es violencia de género? No sé, el hombre nunca se rescató de que yo era una mujer, de hecho siempre me trató como un hombre, aunque me vio vestida de rosado, con mi maquillaje; tenía los labios pintados”, agregó.

La mujer denunció el hecho ante la Policía y la Fiscalía ya comenzó las primeras acciones para dar con el agresor. Según pudo saber Montevideo Portal, lo primero que se hará es revisar las cámaras de seguridad de la zona.