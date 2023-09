“Me deja tranquilo que estoy demostrando nivel”, dijo el pistolero.

En una entrevista con el programa Bola da vez, de ESPN de Brasil, donde participa Diego Lugano como panelista, el histórico goleador de la selección uruguaya Luis Suárez habló sobre la no convocatoria de parte de Marcelo Bielsa para la doble fecha FIFA por Eliminatorias camino al Mundial de Estados Unidos y Canadá de 2026.

Lugano recordó que cuando Bielsa asumió sostuvo que “que iba a tener respeto por los históricos” y le preguntó a Suárez si el rosarino lo había llamado a él y otros jugadores como Diego Godin, Edinson Cavani y Fernando Muslera para hablar sobre el tema. Además, le consultó si él tenía ganas de participar en la selección uruguaya, “por lo que yo veo en la liga de Brasil, que después de la Premier es la más competitiva del mundo, si”, opinó.

“No, conmigo no se comunicó, no solamente el entrenador sino que nadie de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)”, respondió el delantero del Gremio. Y continuó: “Me pongo en el caso mío y de Edi [Cavani], Nando [Muslera], el pelado [Cáceres] y Diego [Godin]. Diego se retiró hace poco del fútbol pero por respeto por ser el capitán de los últimos diez años se le podría haber preguntado, pero no fue el caso”.

“Uno viene acá [Brasil] y puede pensar que tiene que demostrar el nivel. Interiormente, me deja tranquilo que lo estoy demostrando y que puedo seguir aportando un poco más”, agregó el delantero.

La no citación de Suárez y Cavani fue el tema central de la conferencia de prensa que dio Bielsa el sábado en el Estadio Centenario.

El entrenador charrúa advirtió que el hecho de no tenerlos en cuenta para esta doble Fecha FIFA por Eliminatorias no significa que los haya “jubilado” de la selección, a la vez que aclaró que no dará los motivos que lo llevaron a no tenerlos en cuenta, porque a su entender no tiene sentido dar explicaciones de cada uno de los futbolistas que deja afuera de las convocatorias.

Además, Bielsa explicó que no charló con los jugadores históricos porque ambos manifestaron públicamente que están vigentes y que quieren seguir compitiendo por Uruguay, por lo que eso los vuelve conbocables, que era el fin de su intención de hablar con ellos.

Este lunes, Bielsa dio la lista oficial de convocados. La celeste debuta el viernes frente a Chile en el estadio Centenario a las 20:00 y luego se medirá con Ecuador el martes a las 18:00 en Quito. / Fuente: la diaria