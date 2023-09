Las respuestas que le dieron a Cifra.

Faltan menos de diez meses para las elecciones internas, pero aún varios de los líderes que aspiran a presentarse no han declarado su precandidatura. Por eso, todavía no se puede presentar la lista de precandidatos de cada partido que se presentarán en las internas para que los encuestados elijan cuál preferirían votar. En vez, Cifra opta por realizar una pregunta abierta, en la cual no se nombra a ningún líder político: “¿Quién preferiría usted que fuera presidente en el próximo período?”. La mayoría elige a alguno de los líderes que ya está haciendo campaña, pero otros nombran a políticos que les resultan confiables, más allá de que seguramente no se presenten como precandidatos. Hoy más de seis de cada diez electores menciona al líder que preferiría como próximo presidente.

Del Frente Amplio el más mencionado es Yamandú Orsi, con el 23%, seguido de Carolina Cosse con el 8% y Mario Bergara con el 1%. También siguen apareciendo menciones a José Mujica y a Daniel Martínez, y a varios otros líderes del Frente.

De los líderes del Partido Nacional encabeza la lista Álvaro Delgado, con el 12%, seguido de Laura Raffo con el 4% y Beatriz Argimón con el 1%. Siguen apareciendo menciones a Luis Lacalle Pou, aunque no puede ser reelecto, y también a otros líderes blancos, pero por menos del 1% del electorado total.

De los demás líderes de la Coalición, aparecen Guido Manini Ríos con el 3% y Pedro Bordaberry con el 2%.

Pero a los precandidatos no los elige el conjunto de la población sino solamente los simpatizantes de cada partido –que además decidan ir a votar en elecciones no obligatorias-.

Entre los frenteamplistas casi tres de cada cuatro tienen hoy un candidato preferido, como ya lo tenían a principios de año. El 44% prefiere a Orsi y el 18% a Carolina Cosse. Bergara aparece con el 3% y el 9% menciona otros líderes del Frente que no han manifestado su interés en presentarse. En los últimos dos meses Orsi recupera el apoyo que había perdido en junio, mientras que Cosse pierde seis puntos, y está en su nivel más bajo de este año. Sin embargo, esta información tiene un margen de error más grande que la del conjunto de la encuesta, de cinco puntos porcentuales en más o en menos para un 95% de confianza. Por lo tanto, las oscilaciones de la magnitud que se observan entre ambas mediciones pueden ser menores.

Entre los blancos menos de seis de cada diez tienen un candidato preferido, y son menos hoy que a principios de año. Lidera Delgado, con el 30%, seguido de Raffo con el 13%. El 2% menciona a Argimón y otro 8% otras figuras del Partido Nacional, en particular Lacalle Pou. Entre quienes hoy dicen que votarían al Partido Nacional, hay una minoría (4%) que menciona líderes de otros partidos socios de la coalición. Hay muy poca variación desde la medición anterior: Delgado mantiene su apoyo, y bajan un poco Raffo y Argimón. En el análisis de la interna del Partido Nacional el margen de error es aún mayor que en la del Frente Amplio, de casi seis puntos porcentuales. Valen entonces las mismas advertencias realizadas para la información sobre la interna del Frente Amplio.

Esta medición corrobora que más de la mitad de los electores ya tenían claro, al menos desde abril, quién preferirían como próximo presidente, y en estos meses pocos parecen haber reevaluado su opinión inicial. En el Frente Amplio las precandidaturas ya eran –y siguen siendo— más visibles que en el partido de gobierno, pero en ambos por ahora hay un claro precandidato favorito: Orsi y Delgado respectivamente.

Sin embargo, los encuestadores sabemos que las campañas de las internas pueden deparar sorpresas, como lo han hecho repetidas veces. Como es una instancia no obligatoria, para ganar es fundamental la capacidad de movilización y el entusiasmo que despiertan los precandidatos. Se puede pensar que un líder sería mejor presidente, pero si esa preferencia no es tan fuerte como para lograr que vaya al circuito a votar por él en la interna, mi opinión no tendrá ningún peso en el resultado de la elección. También pueden aparecer otros precandidatos “a último momento”, cuya novedad despierte un interés mayor que figuras ya conocidas, como son todas las que se mencionan espontáneamente hoy. Esta campaña aún no empezó, como dicen los líderes.

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 1000 entrevistados entre los días 17 y 31 de agosto de 2023. / Fuente: Telemundo