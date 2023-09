La denunciante tiene 20 años de edad.

Era el último día de trabajo de la quincena de agosto de la joven mujer de 20 años en el programa “Jornales Solidarios” en Nueva Palmira, departamento de Colonia, cuando vivió una situación que la llevó a efectuar “denuncia”. El hombre fue citado a declarar.

En la redacción del periódico local El Eco la tarde del jueves 31 de agosto contó que como estaban recogiendo “hojas de palmeras en la rambla costanera tuve que sentarme adelante en el camión. El chofer (lo nombra) cuando me senté puso la mano abajo de mí, entre el asiento y yo, me corrí y corrió la mano siguiendo con lo mismo. No le dije nada. Cuando terminé de trabajar fui al corralón y le dije a la capataz y de ahí fui al municipio de Nueva Palmira.

Contó que el alcalde Agustín Callero le respondió que “si quería hiciera la denuncia porque más de lo administrativo no podían hacer. Fui a la comisaría, hice la denuncia y me llamaron del Juzgado. La jueza (Deborah Cebriá) me dijo que estaba bien lo que hacía. Me preguntó si quería hacer denuncia penal y le dije que sí”. Agregó que “a (…) lo citaron a declarar en el juzgado”.

Dijo además que “él me pidió disculpas, pero ha hecho con otras gurisas lo mismo que conmigo, y no se animan a denunciarlo”.

La denunciante deberá acudir al Juzgado Letrado de Carmelo y lo mismo tendrá que hacer el camionero por orden de la justicia.

Por su parte la madre de la denunciante, indignada se preguntó “¿qué harían los del municipio o la capataz o el chofer si le pasara algo con una de sus hijas lo que le pasó a la mía? El chofer trabaja para una empresa tercerizada con su propio camión en Nueva Palmira, fue suspendido del 31 hasta el 11 de setiembre. Once días no trabaja él pero su camión sí. Otra vez que hizo lo mismo lo suspendieron cinco días a él y siguió cobrando por su camión. En el corralón trabajan muchas gurisitas y él está ahí, y lleva en su camión siempre gente distinta. Hay otras (trabajadoras) a las que les pasó lo mismo que a mi hija, pero no se animan a denunciarlo. Yo acompañé a mi hija en todo lo que ella decidió”. / Fuente: El Eco Digital – Foto: Intendencia de Maldonado