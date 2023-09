Se cierran este martes las inscripciones para la Etapa 2 de la Fase 4 del Programa Oportundiad Laboral. Las mismas se reciben a través del enlace https://www.gub.uy/oportunidad-laboral.

El mecanismo de selección de las personas beneficiarias será a través de un sorteo que realizará cada Intendencia entre los días 21 y 25 de setiembre. La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 18 a 65 años de edad, cédula de identidad uruguaya, no recibir prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, no percibir subsidio por desempleo ni por enfermedad y no percibir jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal.

También se reciben inscripciones de personas que tengan beneficios del MIDES, como la tarjeta Uruguay Social. Asimismo, pueden volver a postularse quienes fueron sorteados en la primera etapa de la Fase 4.

Las tareas de esta segunda etapa se cumplirán entre octubre de 2023 y enero de 2024. El monto de la prestación es de 13.000 pesos nominales por 12 jornadas laborales al mes. El departamento de San José dispone de 374 cupos. / Fuente: Intendencia