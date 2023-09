La Justicia Penal de San José de Mayo aún no se ha expedido con respecto a la posibilidad de que el ex militar Francisco Macaluso pueda ser enviado a una cárcel común.

Como fuera informado, a mediados de agosto Macaluso debió comparecer ante el Juzgado Letrado de 5° Turno luego de que en dos ocasiones, en el mes de julio, quedara inactiva la tobillera electrónica que lleva puesta en el marco de la prisión domiciliaria que cursa por problemas de salud.

En al audiencia, la Dra. María José Camacho solicitó informes a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) y al Instituto Técnico Forense (ITF) de Minas -donde Macaluso reside- a los efectos de determinar si el ex militar está en condiciones de ser remitido a un centro penitenciario.

Sin embargo, y a pesar de que el plazo era de tres días, el informe del ITF aún no ha sido recibido, motivo por el cual se volvió a pedir con carácter urgente, según supo San José Ahora.

El 1 de junio, Macaluso, junto al también ex militar Ruben Francia, fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por delitos de torturas, a raíz del juicio promovido por ex presos políticos de San José que estuvieron recluidos en el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 durante la ultima dictadura.