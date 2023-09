Trabajadores escindidos del Sindicato de Obreros y Empleados de Molinos San José (SOEM) constituyeron recientemente la rama local del Sindicato de Trabajadores de Molinos y Anexos (SINTRAMA) con el respaldo de la Confederación Gremial y Sindical del Uruguay, conformada por organizaciones que discrepan con el PIT-CNT.

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, José Ramos, referente del SINTRAMA, dijo que la decisión se adoptó porque «los otros compañeros -en alusión a quienes integran el SOEM- tienen una manera muy rara de trabajar, que no compartimos». En tal sentido, señaló que han observado actitudes y posturas alineadas a los intereses de la empresa que no comparten. «No se trata de ir contra la empresa porque es nuestra fuente de trabajo, pero no podemos ser amigos de la empresa», subrayó.

Ramos informó que el SINTRAMA nuclea actualmente a unos 40 trabajadores y que está avalado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). No obstante ello no participa de los Consejos de Salarios -lo hace el SOEM por intermedio de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA)- y por ende ha dirigido sus esfuerzos a resolver situaciones en otras áreas, como las vinculadas a la seguridad.

Al respecto, el sindicalista aseguró que en los últimos años han existido trabajadores con «dedos mutilados» y «manos lastimadas» así como también «amputaciones» de manos y brazos y, a su entender, no se han adoptado las medidas que corresponden. «Cuando hablamos con la empresa nos dicen que que las estadísticas les dan bien. En muchos años han pasado muchas cosas. En uno de los últimos casos una máquina le tomó casi toda la mano a un compañero, a otro le cortó tres dedos», añadió.

Ramos señaló que también se observan problemas de seguridad en el transporte de los trabajadores. «Aunque no está permitido, sale camiones con gente encima de las cajas», afirmó.

Aunque el SINTRAMA se encuentra avalado por el MTSS, el dirigente dijo que las instancias que han procurado tener en la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) no han arrojado resultados positivos. «Lo que nos dicen es que tenemos que tener reuniones bipartitas, y en las bipartidas no hay actas, no queda nada», enfatizó.

El sindicalista dijo que si bien insistirán ante el organismo no descartó que lleven estos asuntos a la órbita judicial.