«Es imbécil», dijo el compañero de la agredida.

En el espacio de Cuatro ‘En boca de todos’ se han vivido unas imágenes intolerables. Isa Balado, periodista de este programa, se encontraba en la puerta de un negocio en el que le dieron una paliza a un ladrón. Una conexión habitual para una reportera que estaba en las calles de Madrid informando sobre este suceso.

Sin embargo, todo se ha manchado cuando un hombre, que venía por detrás de la periodista, le tocaba el culo. Perpleja por la situación, Balado le decía que «estaban en directo», manteniendo la compostura. Nacho Abad interrumpió a la reportera preguntándole si le había tocado el culo como se había visto en el directo. Con cara compungida, la joven afirmaba que sí, mientras el acosador seguía a su lado.

«Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor?», indicaba el presentador de ‘En boca de todos’. El varón, riéndose ante la situación, encendía todavía más a Nacho Abad: «Ponme a este tío tonto». La reportera, en un acto de valentía, se enfrentaba al acosador y le decía lo siguiente: «Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, no me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando».

Nacho Abad: «Este tío es imbécil»

Con unas imágenes que estaban grabadas, el individuo encima le preguntaba a la reportera que si le había tocado el culo, con la posterior respuesta afirmativa de la periodista. «De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar», le pedía Isa Balado a este hombre. «No te he querido tocar el culo, yo te respeto», contestaba esta persona que, antes de irse, le tocaba la cabeza a la periodista ante la indignación de Nacho Abad. «Este tío es imbécil. Isa, siento mucho lo que te acaba de pasar».

Balado, todavía en shock con lo que acaba de pasar, pedía disculpas. «Tú no tienes nada que sentir. Estás haciendo tu trabajo tan bien como siempre y llega un imbécil y te toca el culo en directo con ningún derecho», apuntaba el presentador. No obstante, todavía no había acabado la historia. El individuo no se iba de la zona en la que la profesional estaba realizando su trabajo. Seguía molestando a otras chicas que se cruzaban en su paso acompañado de otro varón.

En un momento, el acosador incluso tuvo la sinvergonzonería de acusar a la periodista señalando que «dijese la verdad». «Pero cómo que diga la verdad», contestaba atónita la reportera. Ahí acabó una conexión que ha finalizado con la Policía Nacional deteniendo a este hombre «por agredir sexualmente» a Isa Balado. Nacho Abad se ha pronunciado en X mostrando «todo su apoyo» con su compañera. «¡Es intolerable!», afirma el periodista. / Fuente: marca.com

