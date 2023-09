La intendenta Ana Bentaberri sostuvo este jueves que la obra de reformulación del dique ubicado en Delta El Tigre debería permitir poner a resguardo a ese barrio de Ciudad del Plata que, según proyecciones del Ministerio de Ambiente, antes de que termine el siglo se vería afectado por el aumento del nivel de las aguas y las inundaciones, al igual que otros sectores de esa localidad, aunque en menor magnitud.

Bentaberri dijo haber leído «con mucha atención el informe de prensa» sobre el asunto -no el informe de la Secretaría de Estado- y manifestó que «si eso es así, me faltan elementos para poder opinar y visualizar si es algo que no puede tener marcha atrás». No obstante, aseguró que «no hay un desconocimiento de que la zona de Delta El Tigre puede tener un compromiso especial».

Para la titular del Ejecutivo comunal, sin embargo, es «bastante drástico» afirmar que «toda Ciudad del Plata va a estar comprometida antes de que termine este siglo».

Sobre la obra del dique, Bentaberri recordó que los estudios comenzaron a efectuarse junto con el Ministerio de Ambiente en el período anterior y que han continuado en el actual. «Es una obra ‘aggiornada’ a la realidad. Esos diques fueron construidos hace muchísimos años, y los técnicos nos han dicho que hay que ponerle la lupa junto con otro tipo de intervenciones», añadió.

La intendenta remarcó que se trata de una obra que se llevará a cabo durante la administración en marcha.