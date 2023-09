Una delegación del gobierno de San José partió en las últimas horas hacia China, en el marco del hermanamiento con la ciudad de Chongqing y las acciones de internacionalización del departamento que promueve la actual administración.

De la misma, forman parte la directora de Deportes, Carolina Pistón, la asesora de la Dirección de Obras, Arq. Mariana Delgado y los ediles Javier Gutiérrez del Frente Amplio y Mercedes Antía del Partido Nacional.

Consultada sobre sus expectativas en relación a este viaje, la intendenta dijo que «el objetivo principal es saber si continuamos con el hermanamiento con Chongqing o si no tiene cabida. Ese es el primer análisis que les he pedido hacer a quienes forman parte de la delegación», remarcó.

Bentaberri recordó que el vínculo con esa ciudad asiática tiene ya cinco años; sin embargo, prácticamente no ha arrojado resultado alguno. La titular del Ejecutivo consideró que la pandemia, «que China vivió de una manera muy especial», fue un factor determinante en el congelamiento de la relación. No obstante, reiteró que la idea es «analizar in situ si sigue la disponibilidad de seguir con este hermanamiento».

La intendenta indicó que en la agenda de trabajo, que incluye no solamente Chongqing sino también otras ciudades chinas, hay «temas concretos, vinculados al desarrollo económico, la cultura y el deporte».