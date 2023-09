La intendenta Ana Bentaberri consideró que una eventual declaración de interés departamental de las ferias vecinales debería alcanzar a todas las que existen en San José, no solamente a las de Playa Pascual y el Km 28 de ruta 1.

Como fue informado, el pasado miércoles, una delegación de la comisión de feriantes de Ciudad del Plata se reunió con autoridades de la Junta departamental y los coordinadores de cada una de las bancadas, a quienes trasladaron formalmente esa aspiración.

Fundamentaron su pedido en la importancia que las mismas tienen desde el punto de vista social y económico para esa zona: «son la fuente de trabajo más grande», aseguró Hugo Boschiazzo, integrante de la comisión. Consideran que una declaración de esas características ayudará a promoverlas y jerarquizarlas, y a que capten más público.

«Yo tengo interés en todas las ferias, que les dan la posibilidad a la gente de generar sus propios ingresos, y que por eso tenemos que estar cuidando y respaldando. Si los ediles entienden que podemos otorgar una declaración de interés, obviamente categoría C, para las ferias, me gustaría que se mirase a nivel departamental», señaló la titular del Ejecutivo.

Bentaberri destacó particularmente el funcionamiento que actualmente tiene la feria de Playa Pascual luego de un proceso de trabajo de ordenamiento junto con sus propios feriantes.

«Funciona muy bien y se ha hecho mucho para eso, pero no es la única del departamento. Está la feria del queso de Ecilda, la feria de San José, la de Libertad, muchas de las cuales funcionan también muy bien… No me gustaría que una declaración de interés sonara a desprecio hacia otras situaciones, sino que se trate de valorizar los procesos que se llevan adelante y se comparten para que sean ejemplo», subrayó.