Se trata de Andrés Capretti.

Andrés Capretti, asesor del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, divulgó una carta en las últimas horas luego de que fuera denunciado y esté siendo investigado por acoso sexual. En el texto asegura que probará su inocencia y la “falsedad” de la denuncia ante la Justicia.

En la carta, dirigida a Heber, asegura que milita en el Partido Nacional desde el año 2003. “El Herrerismo ha sido mi casa desde el año 2012. Sector que se merece el máximo de los respetos y cuidados, muy en particular en estos difíciles momentos”, agrega Capretti en el texto.

“Vistos los acontecimientos de pública notoriedad que han afectado notoria y sensiblemente no solo a mi persona, sino también a mi familia, por atención a la causa, y en particular a que el Herrerismo no debe quedar involucrado en estos asuntos de índole personal, he decidido mantenerme apartado de la actividad partidaria y de la Lista 71”, indicó el asesor de Heber.

Finalmente, Capretti agradeció a sus “compañeros del partido y del Herrerismo que, a través de distintos medios, se han comunicado para ponerse a la orden y acompañar en estos difíciles momentos”.

El pasado viernes, Montevideo Portal confirmó que Capretti había sido desvinculado de la Lista 71, pero, horas más tarde, Heber publicó un tuit en el que aclaró que el asesor “le pidió salir de los grupos de WhatsApp”. “El señor Andrés Capretti no fue desvinculado de la Lista 71 ni del Ministerio del Interior. Sí me pidió, él mismo, salir de los grupos de WhatsApp hasta tanto se resuelvan los temas en la Justicia”, posteó.

El caso está a estudio de la fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 7º Turno, Alba Corral, tras ser denunciado por una excompañera de trabajo.

La Fiscalía comenzó la investigación a raíz de un chat de Instagram que se filtró entre Capretti y la funcionaria del ministerio, recabado por Caras y Caretas. Según dijeron a Montevideo Portal fuentes del Ministerio del Interior, la cartera conduce una investigación administrativa sobre el tema, ya que “no puede tomar medidas si no hay un hecho comprobado”. / Fuente: Montevideo Portal – Foto: FocoUy