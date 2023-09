Lo formuló estudiante trans no binaria.

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) discutirá y someterá a votación este martes en su sesión modificar la Ordenanza de Expedición de Títulos tras el reclamo de una persona trans no binaria que se recibió en Psicología y que pidió que en el documento que acredita sus estudios se viera reconocida su «identidad de género».

De esa manera, solicitó que en la expedición del título figurara «Licenciade» en vez de «Licenciado» en Psicología, según consta en el expediente al que accedió El Observador.

«Entiendo que en el sistema de bedelía y en la partida de nacimiento todavía no existe la opción no binaria y por eso entiendo que por defecto esté previsto que use la palabra ‘Licenciado’ para el título. Sin embargo, ya realicé mi cambio de nombre y estoy viviendo como persona trans no binaria que usa el pronombre elle, por lo que hacer este cambio implicaría mayores garantías para mi derecho a la identidad en el ejercicio de la profesión», afirma la solicitud presentada el 27 de octubre de 2022 a Bedelía General de la Udelar.

El pedido desató una serie de consultas y trámites internos, para conocer si era posible acceder al planteo de la persona.

Tras varias consultas y análisis de distintos sectores de la universidad, la Dirección General Jurídica sugirió al Consejo Directivo Central el 21 de junio de 2023 adoptar el pedido y –tras barajar dos opciones– recomendó: «incluir los morfemas -e, -x como posibles marcas no-binarias al sistema actual de emisión de títulos -a/-o, por ejemplo: ‘Licenciade en…’, ‘Licenciadx en’)».

Esto, explicaron, es la forma «más adoptada en las Universidades de la región». Además, consideraron que «no implica un cambio en las otras denominaciones de los títulos a nivel general», es decir, respecto a los demás estudiantes.

Otra opción que habían manejado a lo largo del proceso era que los títulos tuvieran una formulación tal que no implicara «marcar morfológicamente el género en la titulación«.

Esto suponía «nominalizar todos los títulos que expide la Universidad de manera que estos denominen las carreras sin marcar el género de quien posee una titulación«.

«Por ejemplo: ‘Nombre Apellido posee una Licenciatura en… una Maestría en… un Doctorado en…’. Al no marcar morfológicamente el género en la titulación, esta estrategia parcialmente engloba identidades binarias y no-binarias y, además, la fluidez de género», afirmaba el escrito presentado desde el departamento de Psico y Sociolingüística de la Facultad de Humanidades.

Para Jurídica, sin embargo, esta última opción advertía que para que efectivamente se reconociera y respetara la «diversidad de las identidades de género», todos los títulos debían expedirse bajo ese formato.

«Si esta fórmula se aplicara solamente a los títulos de aquellas personas no-binarias entonces se reforzaría la visibilidad de los géneros binarios y la invisibilidad de los no-binarios», alertaban también.

De esta manera, en la sesión de este miércoles del Consejo Directivo Central se votará modificar el artículo 14 de la Ordenanza de Expedición de Títulos. En concreto, se discutirá lo siguiente: «Cuando mediare solicitud expresa del estudiante, el título o certificación académica que extiende la Universidad de la República a aquellas personas con identidad de género trans no binario que hayan adecuado su nombre conforme los procedimientos que establece la normativa nacional, se emitirá de acuerdo a su identidad de género. A estos efectos se incluirá el morfema -e en el nombre del título correspondiente, de forma de identificar la identidad de género propia de la persona».