La situación afecta a varios efectivos que cumplen funciones en Ciudad del Plata.

La situación fue dada a conocer este lunes por Info Ciudad del Plata. El portal publicó: “Hace un tiempo el comando de la Jefatura de Policía de San José, resolvió aplicar algunos cambios en los turnos de los funcionarios policiales de Ciudad del Plata.

Hasta hace un tiempo, realizaban un turno de 12 horas trabajando por 36 de descanso, siendo esto modificado a 8 horas diarias. Por esta disposición, muchos policías se vieron afectados, ya que viajan todos los días desde de Capital Departamental hacia Ciudad del Plata.

En la foto de portada de esta nota, podemos observar un grupo de Policías de diferentes unidades que están ubicados en el peaje, sobre Ruta 1 nueva. Cuando termina un turno todos los efectivos concurren a este lugar, haciendo dedo a los vehículos que pasan para lograr que alguien los aproxime hasta la capital. El turno más complicado con esta situación, es el que sale a las 23:00 hs, ya que muchas veces deben esperar hasta 3 horas a que un auto o camión los lleve hasta la ciudad.

Los ómnibus que pasan, pueden llevar un máximo de 2 policías gratis, por lo que el resto deberá abonar el boleto.

Consultado uno de los funcionarios nos decía “A mí me cuesta mucho disponer de $11.000 pesos por mes para pagar boleto…No me alcanza la plata, es la realidad, por eso espero tantas horas hasta que alguien me lleve”.

Desde Jefatura se dispuso un Micro (Hyundai H1), que puede llevar un máximo de 8 policías, pero este trasporte solo está habilitado para los días martes y jueves.

Desde las comisarias realizan una lista de efectivos, los cuales van rotando para permitir que todos accedan a este traslado.

El equipo de Info Ciudad del Plata, se puso en contacto con Ricardo González, integrante del Sindicato Policial SIFPOM, quien agrega que desde el sindicato se están efectuando todas las acciones posibles, para permitir que el traslado antes mencionado, se efectúe todos los días. Esta solicitud fue entregada por los delegados del sindicato al Jefe de Policía de San José, Comisario General Atilio Rodríguez”.