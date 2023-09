La presidenta de la Junta Departamental, Fernanda Castro, dijo este martes que durante el tiempo que lleva al frente del deliberativo ha sentido cuestionamientos a decisiones que ha tomado por ser mujer.

Castro hizo esta afirmación en el marco de una reunión que mantuvo con las ex presidentas de la corporación, Rita Quevedo (2004) y Adriana Etchegoimberry (2016), que tuvo como fin analizar la evolución de la mujer en la política, en la Junta josefina en particular y valorar la situación actual.

«Yo considero que aún resta dar ese cambio de mentalidad y soy muy firme en esto: el nivel que se tiene de cuestionar ciertas decisiones es mayor cuando las toma una mujer», dijo la titular del Legislativo. Consultada sobre si ha sentido eso, dijo que «sí, lo he sentido. No demasiado, pero sí lo he sentido durante alguna sesión y en cosas cotidianas, pero venimos caminando, avanzando», opinó.

La edila no descartó que lo conversado con Quevedo y Etchegoimberry pueda tomarse para que, a través de la Comisión de Género, se puedan implementar líneas de acción tendientes a mejorar el relacionamiento entre los hombres y mujeres que forman parte del organismo.