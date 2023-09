Uno de los hijos irrumpió en el acto y casi se toma agolpes de puño con uno de sus hermanos.

Este lunes durante el homenaje por los cien años del nacimiento de Manuel Flores Mora se vivieron momentos de tensión cuando Felipe Flores Silva (hijo de «Maneco») irrumpió en la Biblioteca Nacional, donde estaban autoridades del Partido Colorado, entre otros dirigentes del oficialismo.

El homenaje originalmente iba a comenzar sobre las 19:00 horas, pero los incidentes hicieron demorar el inicio, donde estaban como oradores el ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira, el ex presidente Julio María Sanguinetti, la poeta Ida Vitale y el profesor de historia Gustavo Toledo, confirmó El Observador.

Quien demoró el inicio fue Felipe Flores Silva, hijo del ex dirigente del Partido Colorado homenajeado que murió en 1985 y hermano del actual dirigente colorado Manuel Flores Silva.

Felipe Flores Silva se mostró enojado y pidió la palabra, ya que dijo que no ha sido consultado por un libro que se está escribiendo sobre su padre.

Así quedó registrado en un video publicado en Facebook por el Semanario La Prensa.

«¡No me quieren dejar hablar!», exclamó Felipe frente al estrado, donde estaba el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, por comenzar el acto. Enseguida quien se acercó fue su hermano, Pablo Flores Silva, quien le dijo que no estaba en la lista de oradores.

«No me digas, a mí qué me importa. Es el homenaje a mi padre», le respondió su hermano.

Fue así que ambos comenzaron un forcejeo, en el que debieron intervenir varias personas para calmar los ánimos, entre ellos el diputado colorado Sebastián Sanguinetti que estaba entre el público y también el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit.

«Yo no voy a salir afuera un carajo, a mí de acá no me saca nadie», decía mientras uno de los hijos de «Maneco» Flores Silva.

Tras los incidentes, y ante la insistencia de Felipe Flores Silva, se consensuó que pudiera hacer uso de la palabra 5 minutos para dar su versión.

Felipe dijo que se está escribiendo un libro sobre su padre para el cual él no dio su consentimiento y prometió que esa publicación, prevista para marzo, no verá la luz.

«No va a salir el libro», exclamó en varios momentos.

Tras hacer uso de la palabra, finalmente el hombre se retiró de la sala y el evento continuó.