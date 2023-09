Compañeros de Daniel Godiño en el liceo nocturno lo desmienten. Dicen ser “víctimas de una persona sin empatía ni respeto por los demás”.

Los alumnos del Liceo Nº 1 Juana de Ibarbourou en Melo (Cerro Largo) publicaron una carta dirigida a la opinión pública, luego de que el estudiante Diego Godiño denunciara a una profesora de Sociología por bullying. El grupo de estudiantes del turno nocturno asegura que fueron “víctimas de una persona sin empatía ni respeto por los demás”, en referencia a Godiño.

“Los hechos sucedieron de una manera tan violenta por su parte, dejándonos tan perplejos que casi nadie tuvo capacidad de reacción siquiera. Una compañera intentó explicarle el sentir de la clase en el momento, recibiendo de su parte un ‘callate la boca y no te metas’”, cuentan los estudiantes en la carta.

En ese mismo episodio, Godiño amenazaba a la profesora con una sanción por parte del Codicen (Consejo Directivo Central) y escrache público, cosa que sucedió, según el texto. El día del hecho, el tema de la clase era tratar la vida y obra de Karl Marx. “Este compañero siempre quiere acaparar toda la atención del profesor que esté dictando la clase”, consideran los alumnos.

“Como él suele siempre decir muchas cosas que memoriza, pero después no sabe explicarlas ni decir qué aprendió de eso, este día no fue diferente. Habló dos o tres veces, y a la cuarta vez que levanta la mano la profesora le comenta que va a dar lugar a otros compañeros que aún no habían hablado”, aseguran los alumnos. De acuerdo con esta versión, Godiño “volvió a levantar la mano”, pero la docente habilitó a otro estudiante para que hablara.

“Esto generó un berrinche por su parte, como si ella lo hiciera para molestarlo, cuando el interés de la profesora era que todos aprendieran en su clase. Fue en este momento que él decide decirle que se retira y no va a entrar más a la clase. Al salir del salón, amenazó a la docente y azotó la puerta con más fuerza de la requerida”, agrega el texto.

La profesora en cuestión no es la titular del curso. Sin embargo, en el texto se aclara que no es la primera vez que Godiño tiene una actitud de este tipo. “Con el profesor titular ya no entraba a clases porque no le daba la palabra, según él. Tampoco entraba a Filosofía el semestre pasado, porque no le gustaba la forma de trabajar del profesor”, agrega el texto.

Finalmente, los alumnos expresaron su “indignación ante el hecho”, e hicieron hincapié en que “no es la primera vez” que Godiño “escracha” a un profesor. “Repudiamos este hecho y seríamos incapaces como grupo de ofenderlo o perjudicarlo de alguna manera”, concluyen. / Fuente: Montevideo Portal