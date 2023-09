El líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, alentó este miércoles en San José un triunfo en primera vuelta del Frente Amplio en las elecciones de octubre del próximo año.

En conferencia de prensa realizada en la sede central de la coalición de izquierda en la capital maragata, Michelini recordó que «hace 10 años, faltando un año para las elecciones, las encuestas nos daban 36 por ciento de simpatías. Hace 5 años, faltando un año para las elecciones, nos daban 32 y nos costó la elección. Ahora nos dan 42, 43 por ciento», subrayó.

No obstante ello, el ex legislador sostuvo que «el partido de ninguna manera está ganado. Pero si ponemos todo el esfuerzo necesario y si el Frente Amplio sigue haciendo todo lo que está haciendo bien, no solo se puede ganar por varios goles sino por goleada. Yo no descarto un triunfo en primera vuelta», afirmó.