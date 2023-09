El edil Walter Faggiani (PN) solicitó a la Intendencia que analice la posibilidad de conceder un aporte económico mensual por lo que resta del actual período de gobierno al historiador maragato Daniel Ramela.

En la última sesión de la Junta Departamental, Faggiani recordó que en reiteradas ocasiones -por lo menos tres- el Parlamento ha rechazado la posibilidad de otorgarle una pensión graciable, algo que, en opinión del edil, Ramela merece.

En función de ello, con el objetivo de reconocer su labor y, además, mejorar su calidad de vida, el representante nacionalista solicitó al Ejecutivo que estudie otorgarle un aporte mensual de un monto a determinar por lo que resta del período.

Faggiani calificó a Ramela como «patrimonio vivo» del departamento de San José y resaltó que ha sido una fuente de consulta permanente «para todos quienes han necesitado conocer algún dato o saber algo de nuestro solar».

Consultado sobre si el Ejecutivo puede adoptar la decisión por sí solo, el edil recordó que «rubros para donaciones hay» pero dijo no tener claro si el asunto debe pasar por la Junta. No obstante ello, y en caso de que no sea obligatorio, no descartó que suceda para que la decisión «cuente con el respaldo de todo el sistema político».