La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien visitó San José este fin de semana, expresó que el gobierno «está dejando un problema para adelante» con el Proyecto Neptuno.

Cosse, que estuvo en la capital maragata para participar en los actos por los 103 años del Partido Comunista de Uruguay, sostuvo que la crisis hídrica vivida recientemente «tomó al país en total imprevisión, tanto a nivel de los productores como del área metropolitana y otras zonas del país que también tuvieron problemas».

Para la jefa comunal, sin embargo, la obra que se planifica no «habría solucionado una crisis como la que tuvimos». Por otra parte, dijo que si bien «han existido presentaciones por aquí o por allá, el diseño final no es público, no es conocido».

«A mí el Proyecto Neptuno me preocupa. Es un proyecto muy costoso que se está firmando ahora, pero que va a quedar como un regalo para el gobierno que viene», advirtió.

«Habrá que ver, respetando la ley, cómo hacemos (en caso de que el Frente Amplio sea gobierno), pero me preocupa mucho, realmente, porque el gobierno nos está dejando un problema para adelante», afirmó.