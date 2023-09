Uno de los debatientes trató a su oponente de “bastardo judío”, y el otro pasó a las vías de hecho.

El opositor paquistaní Sher Afzal Marwat, conocido como uno de los abogados del exprimer ministro Imran Khan, y el parlamentario oficialista Afnan Ullah acabaron un debate televisivo a puñetazos, lo que pone de relieve los problemas de tolerancia de este país, a pocos meses de las elecciones generales.

Marwat estaba manteniendo una acalorada discusión política con Ullah, senador y miembro del partido gobernante, Liga Musulmana de Pakistán-N, durante la grabación del programa de televisión de un canal paquistaní.

En un momento, refiriéndose el carismático ex primer ministro Khan, Ullah espetó: “Es un bastardo, un judío y un hijo de judío”. Acto seguido, Marwat, sentado al lado de su adversario le ordena que se calle y le propina un puñetazo en la cara.

Ambos se enzarzaron en una pelea. Ullah agarró a Marwat, lo puso en el suelo y comenzó a golpearlo hasta que se ve al personal de la cadena sujetando al senador, de acuerdo con las imágenes, que duran menos de un minuto.

