Márama y Matías Valdez sacaron también este mes un tema junto a los cantantes argentinos «El Polaco» y Ulises Bueno, se llama «Sé que no».

El cantautor uruguayo de cumbia Matías Valdez y la banda Márama sacaron un tema juntos que se llama «Tengo ganas».

Filmaron el videoclip de la canción en la plaza de La Democracia (conocida como de La Bandera) enfrente a Tres Cruces donde se los ve rodeados de sus fanáticos que fueron invitados a participar de la filmación.

Parte de la letra de «Tengo ganas»:

Hace rato no quería saber nada del amor

Porque siempre que intenté salió un desastre

Ignoraba si alguien podía llamarme la atención

No quería que alguien vuelva a lastimarme

Porque para el amor cada día era más solitario

No pensaba que fuera a cambiar cuando te conocí

Y ahora me tienes así

Tengo ganas de pasar el fin de semana

calentando la misma cama conociéndonos mejor